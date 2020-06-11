2020-06-11T20:45:30+03:00
В мире

В США требуют запретить мультик "Щенячий патруль" из-за собаки-полицейского

На защиту щенка по кличке Чейз (Гонщик) встал сын президента Трампа, Эрик
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Американцы ополчились против вымышленной собакиАмериканцы ополчились против вымышленной собакиФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Защитники прав темнокожих в США, разгромив десятки магазинов и побросав в воду памятники, переключились на мультики.

"Предать анафеме" решили героя популярного мультсериала "Щенячий патруль"...из-за того, что собака носит форму полицейского. А это, как оказалось, очень уж оскорбляет участников движения Black Lives Matter.

Все началось с безобидного твитта в группе создателей мультфильма, где было сказано, что знак поддержки, до 7 июня отключат контент, чтобы "услышать голоса темнокожих". Вот только темнокожие порыв не оценили и указали, что пес по кличке Чейз (российские зрители знают его как Гонщика) от других вымышленных щенков отличается полицейской формой. Одни в шутку писали, что собаку надо по сюжету убить, другие вполне серьезно требовали запретить мультфильм.

Споры вышли на национальный уровень. На защиту щенка-полицейского встали политики и телеведущие. Сын президента США, Эрик Трамп написал в инстаграм, что активисты безумны:

erictrumperictrump
Эрик Трамп Защищает Гонщика из "Щенячьего патруля"
29969 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Я надеюсь, что каждый родитель с маленькими детьми видит эту ерунду! - написал он в соцсетях.

Сенатор Тэд Круз обвинил во всем демократов, которые "разрушат всё" и "Щенячий патруль" их последняя жертва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава МИД Украины просит Евросоюз усилить антироссийские санкции
В МИД России назвали недопустимой экстрадицию диджея Казначеева в США
В США требуют запретить мультик "Щенячий патруль" из-за собаки-полицейского
Главного санитарного врача Украины оштрафовали за поход в кафе во время блокировки
Собянин призвал москвичей не выходить из дома в праздники
Президент присвоил звание генерал-майора юстиции представителю СК РФ Светлане Петренко
Эксперт о расширении программы льготной ипотеки: 6,5% – это замечательная ставка
Королева Великобритании впервые провела Zoom конференцию
Эпидемия коронавиурса может закончиться в России в июле
Экономист объяснил, почему молодежь в России часто зависит от родителей
Только в масках и перчатках: Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для посещения музеев
Мишустин продлил выплату пособий по безработице на три месяца
Почему тесты на антитела к COVID могут давать разные результаты, объяснил специалист
Ученые выясняют загадку парикмахеров с коронавирусом, которые не заразили ни одного из 140 клиентов
Заслуженный учитель РФ оценил решение о выдаче аттестатов без экзаменов
В США испытывают препарат Редженерон, который может быть вакциной и лекарством от коронавируса
С 16 июня в России вновь заработают федеральные музеи и музеи-заповедники
Суд в Латвии признал незаконным запрет на преподавание на русском языке в частных вузах
Евро впервые с 20 мая стоит дороже 79 рублей
Дочь Ефремова объяснила его появление в Telegram
Смертность от коронавируса не превысит 1% нигде в мире, считает академик