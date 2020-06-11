В США требуют запретить мультик "Щенячий патруль" из-за собаки-полицейского

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:45:30+03:00

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Защитники прав темнокожих в США, разгромив десятки магазинов и побросав в воду памятники, переключились на мультики.

"Предать анафеме" решили героя популярного мультсериала "Щенячий патруль"...из-за того, что собака носит форму полицейского. А это, как оказалось, очень уж оскорбляет участников движения Black Lives Matter.

Все началось с безобидного твитта в группе создателей мультфильма, где было сказано, что знак поддержки, до 7 июня отключат контент, чтобы "услышать голоса темнокожих". Вот только темнокожие порыв не оценили и указали, что пес по кличке Чейз (российские зрители знают его как Гонщика) от других вымышленных щенков отличается полицейской формой. Одни в шутку писали, что собаку надо по сюжету убить, другие вполне серьезно требовали запретить мультфильм.

Споры вышли на национальный уровень. На защиту щенка-полицейского встали политики и телеведущие. Сын президента США, Эрик Трамп написал в инстаграм, что активисты безумны:

erictrump Эрик Трамп Защищает Гонщика из "Щенячьего патруля"

- Я надеюсь, что каждый родитель с маленькими детьми видит эту ерунду! - написал он в соцсетях.

Сенатор Тэд Круз обвинил во всем демократов, которые "разрушат всё" и "Щенячий патруль" их последняя жертва.

ИСТОЧНИК KP.RU