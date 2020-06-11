В МИД России назвали недопустимой экстрадицию диджея Казначеева в США

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:08:46+03:00

Россиянин задержан в ФРГ по подозрению в кибермошенничестве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не допустит экстрадиции Дениса Казначеева в США. Его задержали в Германии по американскому запросу.

Российского музыканта и диджея подозревают в кибермошенничестве.

- Мы считаем возможную экстрадицию Дениса Казначеева в США недопустимой,- приводит слова Захаровой ТАСС. - Соответствующие юридические процедуры в его отношении должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов.

Захарова выразила надежду, что в Берлиме не пойдут на поводу у Вашингтона и "проявят здравый смысл". Она пообещала, что россиянин или его адвокаты получат консульско-правовую поддержку, если поступит соответствующий запрос.

Казначеева задержали в начале июня в связи с обвинениями в отмывании денег. Речь идет о сумме в миллион долларов. Россиянин свою вину отрицает, более того, заявляет, что указанный ID и IP адреса, к нему не имеют отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU