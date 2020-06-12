Sony показала новый дизайн PlayStation 5

12 Июнь 2020 2020-06-12T00:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе презентации 11 июня компания Sony представила дизайн долгожданной игровой консоли PlayStation 5. Новая приставка выйдет в двух вариантах: с дисководом под названием Digital Edition и без него.

Игроки уже отметили эргономичность и прекрасно исполненную эстетическую составляющую консоли. Приставка лишилась ровных линий: вместо них теперь волнистые края, скругление между ними и по-настоящему футуристическая подсветка в глубоких синих тонах.

К сожалению, компания не анонсировала цену моделей и не указала, будет ли консоль с дополнительными портом стоить дороже классической модели.

Помимо этого, Sony также представили внешний вид других девайсов под PlayStation 5: фанатам показали пульт дистанционного управления, наушники, камеру и новый геймпад DualSense.

Напомним, что ожидать приставку в продаже можно уже в этом году, но точную дату релиза пока что не сообщали. Консоль будет выпускаться с восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="688" src="https://www.kp.ru/video/embed/784532" frameborder="0"></iframe> Sony презентовала приставку PlayStation 5.

ИСТОЧНИК KP.RU