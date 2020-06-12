2020-06-12T00:38:55+03:00
Умные вещи

Sony показала новый дизайн PlayStation 5

Игрокам представили внешний вид консоли в двух вариациях
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Sony показали новый дизайн PlayStation 5. Фото: кадр из презентации новой консолиSony показали новый дизайн PlayStation 5. Фото: кадр из презентации новой консоли
Изменить размер текста:

В ходе презентации 11 июня компания Sony представила дизайн долгожданной игровой консоли PlayStation 5. Новая приставка выйдет в двух вариантах: с дисководом под названием Digital Edition и без него.

Игроки уже отметили эргономичность и прекрасно исполненную эстетическую составляющую консоли. Приставка лишилась ровных линий: вместо них теперь волнистые края, скругление между ними и по-настоящему футуристическая подсветка в глубоких синих тонах.

К сожалению, компания не анонсировала цену моделей и не указала, будет ли консоль с дополнительными портом стоить дороже классической модели.

Помимо этого, Sony также представили внешний вид других девайсов под PlayStation 5: фанатам показали пульт дистанционного управления, наушники, камеру и новый геймпад DualSense.

Напомним, что ожидать приставку в продаже можно уже в этом году, но точную дату релиза пока что не сообщали. Консоль будет выпускаться с восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду.

Sony презентовала приставку PlayStation 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВОЗ объяснила заявление о необычной смертности от COVID-19 в России
В США проголосовали за проект военного бюджета на сумму в 740 миллиардов долларов
Apple потратит 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством в компании
Sony показала новый дизайн PlayStation 5
С бубном и свистулькой: Google ко Дню России меняет дудл на "музыкальный"
Роскосмос обсудил освоение Луны с Канадой, США и Японией
Михаэля Шумахера готовят к уникальной операции по пересадке стволовых клеток
Полиция опровергла нарушение Михаилом Ефремовым условий домашнего ареста
Доллар вырос до 70 рублей впервые с 29 мая
Мурашко назвал регионы с благоприятной обстановкой по коронавирусу
Протестующие в США снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки
Верховный суд: Родители не обязаны оплачивать оубчение совершеннолетних детей
Фестиваль "Нашествие" из-за коронавируса перенесли на 2021 год
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
В МИД считают, что США "пытаются похоронить" договор о разоружении
В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе
Мурашко назвал возможную причину второй волны коронавируса
Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Глава МИД Украины просит Евросоюз усилить антироссийские санкции