В США проголосовали за проект военного бюджета на сумму в 740 миллиардов долларов

12 Июнь 2020 2020-06-12T01:13:22+03:00

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Комитет по делам вооруженных сил Сената американского Конгресса проголосовал за проект военного бюджета на следующий год, сумма которого составила 750,5 миллиарда долларов. За документ проголосовали 25 политиков, двое выступили против. На сайте комитета уточняется, что теперь будет рассматриваться всем составом верхней палаты.

- Оборонный бюджет в этом году предусматривал ряд мер по реализации Стратегии национальной обороны и восстановлению надежного военного сдерживания. Это происходит в условиях стратегической конкуренции с РФ и Китаем, особенно в Индо-Тихоокеанском районе, - сообщил лидер республиканцев Джеймс Инхоф.

На базовые нужды Пентагона в рамках данного бюджета выделили 626 миллиардов американских долларов, 25 миллиардов уйдет на реализацию программ по нацбезопасности, 69 миллиардов на операции в других государствах и в 48,1 миллиарда на военное строительство. В проекте военного бюджета также признается необходимость «восстановления, сохранения и расширения преимуществ перед Китаем и Россией в области технологий». Например, речь идет о преимуществах по гиперзвуковому оружию, биотехнологиям и киберсфере.

Оборонный бюджет за этот год составил 738 миллиардов долларов, что на 3,1 процента больше, чем бюджет в 2019 году. В текущем году, как ранее писал сайт kp.ru, проект бюджета включил в себя санкции в отношении "Северного потока-2", средства на "противодействие России" и военную помощь Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU