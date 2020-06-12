Миллионы детей в мире будут вынуждены выйти на работу из-за последствий пандемии

12 Июнь 2020 2020-06-12T03:50:05+03:00

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Миллионы маленьких детей могут выйти на работу из-за последствий пандемии коронавируса. С 2000 года детский труд в мире сократился примерно на 94 миллиона юных работников, однако кризис поставит данный положительный показатель под угрозу. Так считают специалисты Международной организации труда (МОТ) и ЮНИСЕФ.

В отчете организации говорится, что дети, которые уже заняты на работе в той или иной сфере, вероятнее всего, продолжат работать даже в ухудшающихся условиях, которые могут нанести вред их здоровью.

- Пандемия наносит значительный ущерб семейным доходам. Без поддержки многие могут прибегнуть к детскому труду, которые становится механизмом преодоления трудностей для многих бедных семей. Во время кризиса жизненно важна социальная защита. Домохозяйства сейчас используют все доступные средства для выживания. Некоторые исследования показывают, что рост бедности на один процентный пункт приводит к увеличению детского труда в некоторых странах как минимум на 0,7 процента, - рассказал генеральный директор МОТ Гай Райдер

По мере того, как растет уровень бедности, закрываются школы и уменьшается доступ к социальным услугам, все больше детей попадают в рабочую силу. В настоящее время первое место в печальном рейтинге по количеству работающих детей находится Африка (72 миллиона), на втором месте Азиатско-Тихоокеанский регион (62 миллиона). Всего по данным организации в мире 152 миллиона детей от 5 до 17 лет, которые вынуждены работать.

Эксперты также предложили ряд мер противодействию угрозе увеличения детского труда, куда вошли комплексная социальная защита, облегчение доступа к кредитам для бедных домохозяйств, содействие обеспечению достойной работы для взрослых, меры по возвращению детей в школу, включая ликвидацию платы за обучение.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России расширили меры поддержки безработных и увеличили минимальный размер пособий по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU