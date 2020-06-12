В России расширили меры поддержки безработных

12 Июнь 2020 2020-06-12T03:32:40+03:00

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На фоне пандемии коронавирусной инфекции и введенных для предотвращения распространения болезни ограничений, а также экономического кризиса премьер-министр России Михаил Мишустин подписал нормативно-правовой акт, включающий в себя меры поддержки безработных граждан.

О новых мерах поддержки тех, кто потерял работы из-за коронавируса до этого объявлял президент государства Владимир Путин. По подсчетам специалистов Росстата, количество безработных россиян увеличилось до 4,3 миллиона человек.

Согласно новым мерам поддержки на три месяца продлена возможность получить пособия по безработице для жителей страны, у которых период выплаты данных пособий закончился после 1 марта текущего года.

Расширяется количество семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием в связи с безработицей получат ежемесячную выплаты в три тысячи рублей на каждого ребенка в июне и августе.

Кроме того, бизнесмены, которым пришлось прекратить или временно закрыть свою деятельность после 1 марта этого года и которые официально признаны безработными, должны получить пособие в максимальном размере, то есть 12 130 рублей.

Минимальное пособие для безработных граждан с мая по июль увеличено до 4,5 тысяч рублей в месяц.

Как ранее писал сайт Kp.ru, российские власти недавно упростили порядок регистрации безработных россиян в центрах занятости. С 1 июня этого года безработных избавят от самостоятельного сбора документов – цены занятости будут самостоятельно получать и сравнивать предоставляемые данные из баз ЗАГСов и министерства внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU