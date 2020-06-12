2020-06-12T08:27:25+03:00
Досуг

Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО

Проект инициирован постпредствами РФ при ООН и ЮНЕСКО
Алексей ОСИПОВ
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Среди объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО - озеро БайкалСреди объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО - озеро БайкалФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По случаю Дня России постпредства России при ООН и ЮНЕСКО запустили в социальных сетях мультимедийный проект об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО в нашей стране.

Его цель - рассказать россиянам и иностранцам о культурных и природных сокровищах России, отечественных памятниках старины и национальных парках, чья уникальность и ценность для всего человечества признана на самом высоком международном уровне.

Среди объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО - и озеро Байкал, и вулканы Камчатки, и Ленские столбы, и Золотые горы Алтая. Из культурных достопримечательностей под охраной ЮНЕСКО находятся центр Петербурга, Московский Кремль, Соловецкие острова, Херсонес Таврический в Крыму, а также архитектурные памятники Владимира и Суздаля, Казани, Дербента, Ярославля и других городов страны. Всего в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО - 30 российских позиций.

Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО

Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО

В эти месяцы ЮНЕСКО также проводит глобальную акцию в соцсетях #ДелитесьНашимНаследием. «Наследие связывает людей друг с другом, с их культурой и окружающей средой. Оно соединяет наше прошлое, настоящее и будущее. Нам есть чем поделиться друг с другом, пока мы вместе боремся с COVID-19,» — так презентовали эту международную инициативу в Секретариате Организации в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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