2020-06-12T14:07:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые обнаружили неожиданный симптом коронавируса

COVID-19 может влиять на поджелудочную железу
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Ученые нашли новый симптом коронавирусаУченые нашли новый симптом коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ученые из Ливерпуля нашли новый симптом коронавируса. Согласно их исследованию, COVID-19 может сопровождаться признаками острого панкреатита.

- Ранее было описано, что COVID-19 может сообщать о себе желудочно-кишечными симптомами. Как вирус влияет на прогрессирование острого панкреатита, до сих пор было неизвестно, - говорится в статье, опубликованной в MedicalXpress.

Специалисты отмечают, что в основном это касается молодых мужчин, страдающих ожирением. Кроме COVID-19 у них было выявлено высокое содержание сахара и холестерина в крови. Это говорит о воспалении поджелудочной железы, то есть панкреатите.

Полученные данные помогут выявлять пациентов с панкреатитом на более ранней стадии заболевания, — объяснил профессор Кристофер Халлоран.

Острый панкреатит представляет собой тяжелую форму воспаления поджелудочной железы.Главными симптомами заболевания являются боли в верхней части живота, которые опоясывают и отдают в спину. Они могут сопровождаться диареей и рвотой.

Напомним, к 12 июня число зараженных коронавирусом в России достигло 511 423 человек. за последние сутки COVID-19 подтвердился у 8 987 человек. При этом с начала эпидемии 269 370 пациентов смогли полностью вылечиться.

Поставка первой партии препарата от коронавируса стартовала в больницы и аптеки.Планируется, что в июне будет поставлено 60 тысяч курсов лекарства в Московскую, Ленинградскую, Новгородскую, Кировскую, Нижегородскую области, а также в Республику Татарстан и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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