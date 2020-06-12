Киев получил от МВФ 2,1 млрд долларов
В пятницу, 12 июня, Киев получил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий и отметил, что средства поступают не напрямую, а от стран-членов МВФ
«Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", - заявил Смолий и добавил, что процесс уже завершен.
ИСТОЧНИК KP.RU
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