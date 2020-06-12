Глава Минздрава рассказал о влиянии погоды на активность коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о влиянии погоды на активность распространения коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, определённый температурный режим «благоприятствует передаче» коронавируса.
«Но есть ведь, скажем, летний период», - отметил он и обратил внимание на то, что его коллеги из стран, где уже давно наблюдаются высокие температуры, сообщают о том, что активность коронавирусной инфекции не снижается.
«Отходит на второй план то, с чем мы сталкиваемся в осенне-весенний период, - это всевозможные острые респираторные заболевания другой этиологии, которые могут наслаиваться и в том числе ухудшать течение процесса, скажем, при коронавирусной инфекции», - заключил глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, ранее министр назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой», но отметил, что в каждом регионе нужно прислушиваться к советам местного штаба по борьбе с распространением заболевания. Марушко также заявил о необходимости сохранения масочного режима в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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