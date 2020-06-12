2020-06-12T23:22:36+03:00
В мире

Киноакадемия США заморозит количество номинантов на "Оскар"

Теперь число номинантов на премию за лучший фильм будет ровно десять
Ксения АНУФРИЕВА
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Киноакадемия США заморозит количество номинантов на "Оскар"Киноакадемия США заморозит количество номинантов на "Оскар"Фото: REUTERS
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Киноакадемия США с 2021 года заморозит количество номинантов на премию «Оскар» за лучший фильм. Теперь в список будут включать ровно десять фильмов, а не от пяти до десяти, как это происходит в настоящее время. Об этом сообщает на официальном сайте американской академии киноискусств.

- С 94-ой церемонии вручения премии «Оскар за лучший фильм» в 2022 году категория будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется каждый год, - говорится в сообщении. Отмечается, что новшество не никак не затронет процедуру выдвижения претендентов на кинопремию в этом году.

Киноакадемия в Штатах будет продолжать реализацию своей инициативы текущего года, которая призвана содействовать "беспристрастности и инклюзивности" сообщества кинематографистов.

Сейчас экспертам уже удалось повысить в два раза долю афроамериканцев среди американских киноакадемиков, теперь они намерены до конца 2020 года удвоить количество представителей в академии женского пола. Для выработки новых критериев отбора претендентов на "Оскар" с учетом положений инициативы формируется целевая группа. Ей надлежит выполнить поставленную задачу к концу июля этого года.

Напомним, что 93-церемония вручения «Оскара» состоится зимой 2021 года. Как ранее писал сайт kp.ru, приостановленные ранее съёмки фильм и телевизионных передач возобновятся уже 12 июня этого года в Калифорнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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