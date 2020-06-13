2020-06-13T00:01:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В США испытания вакцины от коронавируса дали положительный результат

Американские ученые рассказали, когда начнут тестировать препарат от COVID-19 на людях
Анастасия РЫШКОВА
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В США испытания вакцины от коронавируса дали положительный результатВ США испытания вакцины от коронавируса дали положительный результатФото: REUTERS
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Исследования вакцины от коронавируса американской компании Moderna на мышах показали, что она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни. Всего одна доза может обеспечить защиту от COVID-19. Результаты лабораторного тестирования американских ученых опубликованы 12 июня на ресурсе bioRxiv.

Согласно данным исследования, ученые ввели различные количества вакцины шестинедельным мышам, а затем подвергли их воздействию вируса.

Результаты показали, что вакцина является мощным иммуногенным средством и способна нейтрализовать симптомы вируса одной дозой.

Также тест показал, что вакцина может вызывать ответ нейтрализующих антител. Они блокируют вирус, чтобы он не поражал здоровые клетки. Вакцина защищает легкие от заражения COVID-19, и не оказывает токсичного воздействия.

Но ученые отмечают, что положительный результат исследований на мышах не дает гарантии, что препарат будет работать так же хорошо и на людях. Исследования опубликованы Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США и Moderna.

11 июня Moderna заявила, что планирует уже в июле начать завершающую стадию тестирования новой вакцины от коронавируса, в ней примут участие около 30 тысяч человек.

Напомним, что официально вспышка коронавируса в мире была объявлена ВОЗ в начале марта. По последним данным, отмеченным на портале стопкоронавирус.ру, в мире насчитывается более 7 миллионов случаев заражения COVID-19, из них более 400 тысяч оказались летальными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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