Синоптики предупредили об аномальной жаре в европейской части России

13 Июнь 2020 2020-06-13T01:38:01+03:00

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В европейской части России с середины текущего месяца установится температурный фон выше нормальных показателей. Примерно с 16 июня жара в некоторых регионах страны может достигнуть отметки в 30 и более градусов по Цельсию, сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Со вторника в центр европейской части России вернется летняя жара. Опять двадцать пять, можно сказать. Ближе к Европе ожидается превышение нормы по температурному фона на 4 градуса, а в восточных регионах страны будет на 2 градуса выше нормы. Температура воздуха в столице государства в среднем составит от 25 до 30 и более градусов тепла, - рассказал специалист в интервью ТАСС.

Стоит отметить, что накануне синоптик предупреждал жителей Москвы об аномально холодных выходных на этой неделе. По его прогнозу, температура будет ниже нормы на один-два градуса и составит примерно +16 градусов по Цельсию.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр здравоохранения России заявил, что повышение температуры не скажется на степени распространения коронавируса – это уже доказал опыт некоторых стран, куда лето в этом году пришло раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU