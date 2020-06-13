2020-06-13T03:27:10+03:00
Политика

Эксперт объяснил причину опасений России из-за НАТО

У страны есть все основания опасаться вторжения военно-политического блока
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт объяснил причину опасений России из-за НАТОЭксперт объяснил причину опасений России из-за НАТОФото: REUTERS
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Российские власти имеют все основания опасаться вторжения государств участников-НАТО, поскольку на протяжении столетий государства неоднократно подвергалось вооруженным нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в статье для National Interest американский публицист Питер Сучиу.

В связи с данным фактом эксперт считает, что рассматривать военную российскую технику следует в качестве оборонного потенциала, а не наступательного. Публицист напомнил, что в 1918 году военные США оказались на территории России и сражались против большевиков, хотя изначально должны были помешать наступлению немецких войск во время Первой мировой войны.

Питер Сучиу подчеркнул, что в настоящее время жители Америки могут счесть безосновательными такие опасения и надуманной угрозу НАТО для РФ, но власти России уже давно фиксируют повышенный уровень военной активности объединения рядом со своими границами.

В это же время, по мнению американского эксперта, после распада СССР, России стала более уязвима, в отличие от Польши, Румынии или Чехии, которые решили примкнуть к НАТО. Исходя из этого, не удивительно, что военные из РФ регулярного проводят учения и формируют новую технику, в том числе самые современные гиперзвуковые ракеты и танки.

- Неудивительно, что русский медведь точит когти. Эта военная техника должна рассматриваться не как наступательный потенциал, а как средство для обороны своего государства, сдерживания и гарантии, что Россия не столкнется с очередным нападением со стороны западных государства, - заключил Питер Сучиу.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское Минобороны сделало заявление о том, что НАТО проводят некие антироссийские маневры у отечественных границ. Официальный представитель альянса ответил, что некоторые учения НАТО были отменены или изменены для профилактики распространения коронавируса, и «ничего антироссийского» в них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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