2020-06-13T04:50:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые предупредили об угрозе нервной системе из-за COVID-19

Примерно половина исследуемых инфицированных имели неврологические проявления болезни
Ксения АНУФРИЕВА
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Ученые предупредили об угрозе нервной системе из-за COVID-19Ученые предупредили об угрозе нервной системе из-за COVID-19Фото: Сергей ЧЕРНЫХ
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Коронавируса представляет собой угрозу нервной систему человек. К такому выводу пришли американские ученые из Северо-Западного университета, которые составили обзор неврологических симптомов инфицированных пациентов. Статья исследователей опубликована в научном журнале Annals of Neurology.

Доктор Игорь Коральник и его коллеги провели ретроспективное исследование всех пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы в одно из медицинских учреждений в Штатах, для определения частоты и типов неврологических осложнений, а также анализа реакции нервной системы зараженных на лечение.

Выяснилось, что половина инфицированных имели те или иные неврологические проявления коронавируса: головные боли и головокружение, проблемы с концентрацией внимания, снижение бдительности, расстройства обоняние и вкуса, судороги, инсульты и сильные боли в мышцах.

По мнению ученых, неврологическую дисфункцию могли вызвать разные причины. Так, болезнь поражает несколько органов в человеческом организме, включая сердце и мозг, поэтому нервы страдают от недостатка оксигенации и от нарушений свертываемости крови. Это может привести к ишемическому или геморрагическому инсульту.

Кроме того, коронавирус может вызвать прямую инфекцию мозга и его оболочки, реакция иммунитета на заболевания способна вызвать повреждающее мозг и нервную систему в целом воспаление.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что ученые нашли еще один необычный симптом COVID-19 – болезнь может сопровождаться признаками острого панкреатита. Как именно инфекция влияет на развития данного заболевания, пока что не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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