2020-06-13T06:24:06+03:00
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Порывы ветра в столице могут достигать 18 метров в секунду
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасностиВ Москве объявили «желтый» уровень погодной опасностиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В российской столице и Московской области в субботу, 13 июня, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра, ливней и грозы. Как следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра, метеорологическая угроза сохраниться в городе и Подмосковье до вечера.

Предупреждение о дожде и ветре будет действовать до 9:00 субботы, 13 июня. Опасность из-за порывистого ветра сохранится в городе и области до 21:00 воскресенья, 14 июня.

По данным МЧС, местами порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. Из-за этого жителям столичного региона следует соблюдать определенные правила безопасности: быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об «аномальной жаре», с которой в скором времени столкнуться жители европейской части России. Жара до 30 градусов по Цельсию и выше будет наблюдаться в Москве уже с 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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