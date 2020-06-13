2020-06-13T08:23:10+03:00
В мире

Американские ученые заявили, что коронавирус стал более заразным

Этим объяснили высокое распространение болезни в США и Латинской Америке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса Флориды предположили, что коронавирус мутирует и становится более заразным.

Они провели исследования которые показали, что вирус легче проникает в клетки организма. Это могло повлиять на распространение заболевания в отдельных странах. Ученые считают, что именно мутация стала причиной того, что коронавирус массово распространился в США и странах Латинской Америки.

- Мутация влияет на остроконечный белок - структуру, которую вирус использует для проникновения в клетки,- приводит слова вирусолога Scripps Research Хайрюна Чо CNN.

Если результаты подтвердятся, это будет первый случай, когда кто-то продемонстрирует, что вирус мутировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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