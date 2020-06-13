Американские ученые заявили, что коронавирус стал более заразным

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:23:10+03:00

Этим объяснили высокое распространение болезни в США и Латинской Америке

Изменить размер текста: A A

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса Флориды предположили, что коронавирус мутирует и становится более заразным.

Они провели исследования которые показали, что вирус легче проникает в клетки организма. Это могло повлиять на распространение заболевания в отдельных странах. Ученые считают, что именно мутация стала причиной того, что коронавирус массово распространился в США и странах Латинской Америки.

- Мутация влияет на остроконечный белок - структуру, которую вирус использует для проникновения в клетки,- приводит слова вирусолога Scripps Research Хайрюна Чо CNN.

Если результаты подтвердятся, это будет первый случай, когда кто-то продемонстрирует, что вирус мутировал.

ИСТОЧНИК KP.RU