2020-06-13T09:23:32+03:00
Общество

В Москве выпало четыре ведра осадков на квадратный метр

Столичный регион в праздник накрыли дожди с грозами
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Москве выпала половина месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На один квадратный метр пришлось около четырех ведер осадков.

- Аномальное количество осадков выпало и в Московской области: в Подмосковной - 25 мм, Красногорске и Коломне – 29 мм, Михайловском – 33 мм. Самым влажным место оказалось Михнево, где метеостанция зафиксировала – 40 мм дождя,-написал он в фейсбуке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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