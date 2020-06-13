В Москве выпало четыре ведра осадков на квадратный метр
Столичный регион в праздник накрыли дожди с грозами
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В Москве выпала половина месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На один квадратный метр пришлось около четырех ведер осадков.
- Аномальное количество осадков выпало и в Московской области: в Подмосковной - 25 мм, Красногорске и Коломне – 29 мм, Михайловском – 33 мм. Самым влажным место оказалось Михнево, где метеостанция зафиксировала – 40 мм дождя,-написал он в фейсбуке.
ИСТОЧНИК KP.RU