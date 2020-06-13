В Москве выпало четыре ведра осадков на квадратный метр

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:23:32+03:00

Столичный регион в праздник накрыли дожди с грозами

Изменить размер текста: A A

В Москве выпала половина месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На один квадратный метр пришлось около четырех ведер осадков.

- Аномальное количество осадков выпало и в Московской области: в Подмосковной - 25 мм, Красногорске и Коломне – 29 мм, Михайловском – 33 мм. Самым влажным место оказалось Михнево, где метеостанция зафиксировала – 40 мм дождя,-написал он в фейсбуке.

ИСТОЧНИК KP.RU