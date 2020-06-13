2020-06-13T12:39:33+03:00
Общество

Институт Гамалеи начнет выпуск вакцины от коронавируса в сентябре

Препарат должны зарегистрировать в августе
Юлия САЛЬНИКОВА
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До конца года в России могут зарегистрировать три вакциныДо конца года в России могут зарегистрировать три вакциныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России рассчитывают наладить промышленное производство вакцины от коронавируса уже в сентябре 2020 года. Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве заявила, что разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут зарегистрировать в августе.

Эта вакцина должна стать первой в России, но есть и другие препараты, которые тоже уже проверяют на людях и, возможно, эти исследовательские группы завершат исследования к концу лета.

- Институт Гамалеи, "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА лидерами в РФ по созданию вакцины от COVID-19 могут зарегистрировать вакцины в 2020 году,- сообщила Татьяна Голикова.

Ранее она говорила о том, что в России разрабатывают пять прототипов вакцины от коронавируса.

Ученые из Центра Гамалеи проверили на себе действие кандидатной вакцины - у всех сформировались антитела, которые способны уничтожать вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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