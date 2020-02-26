Голикова: уже разработано пять прототипов вакцины от коронавируса
В России имеется штамм коронавируса COVID-19 и на данный момент разработано пять прототипов вакцины от нового заболевания. Об этом сообщила глава оперативного штаба вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Штамм у нас есть, мы его получили. Наработано "Вектором" пять прототипов вакцины, это начальная стадия работы», - сказала она, отметив, что штамм вируса был получен не от Китая.
Напомним, 25 февраля в Тяньцзиньском университете Китая сообщили о разработке перспективного препарата для борьбы с коронавирусом нового типа. Профессор Хуан Цзиньхая, под чьим руководством проходит исследование, сообщил, что уже четыре раза проверил вакцину на себе и никаких побочных эффектов не отметил. Однако он отметил, что до выхода лекарства на рынок пройдёт ещё много времени, поскольку пока команда должна продолжить проводить токсикологическую оценку и анализ эффективности.
В тот же день Директор американского Национального института здоровья Энтони Фаучи сообщил, что вакцину от коронавируса в Штатах могут испытать на людях в течение полутора месяцев.
На основе выделенных штаммов коронавируса можно попытаться создать вакцины – посол Китая в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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