2020-02-26T17:30:34+03:00
Общество

Голикова: уже разработано пять прототипов вакцины от коронавируса

Вице-премьер сообщила о наличии штамма вируса [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Голикова: уже разработано пять прототипов вакцины от коронавирусаГоликова: уже разработано пять прототипов вакцины от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России имеется штамм коронавируса COVID-19 и на данный момент разработано пять прототипов вакцины от нового заболевания. Об этом сообщила глава оперативного штаба вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Штамм у нас есть, мы его получили. Наработано "Вектором" пять прототипов вакцины, это начальная стадия работы», - сказала она, отметив, что штамм вируса был получен не от Китая.

Напомним, 25 февраля в Тяньцзиньском университете Китая сообщили о разработке перспективного препарата для борьбы с коронавирусом нового типа. Профессор Хуан Цзиньхая, под чьим руководством проходит исследование, сообщил, что уже четыре раза проверил вакцину на себе и никаких побочных эффектов не отметил. Однако он отметил, что до выхода лекарства на рынок пройдёт ещё много времени, поскольку пока команда должна продолжить проводить токсикологическую оценку и анализ эффективности.

В тот же день Директор американского Национального института здоровья Энтони Фаучи сообщил, что вакцину от коронавируса в Штатах могут испытать на людях в течение полутора месяцев.

На основе выделенных штаммов коронавируса можно попытаться создать вакцины – посол Китая в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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