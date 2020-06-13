2020-06-13T14:33:23+03:00
Общество

В России на фоне коронавируса сократилось число разводов

Жениться россияне тоже стали реже
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россияне стойко перенесли домашнюю изоляциюРоссияне стойко перенесли домашнюю изоляциюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Россияне стали реже разводиться на фоне пандемии коронавируса. По данным Росстата в апреле зарегистрировано 13 783 разводов, за тот же период 2019 года было 53 740, на 74 процента больше.

В начале эпидемии психологи, основываясь на опыте других стран, где уже перешли на домашнюю самоизоляцию, предупреждали о возможном увеличении числа распавшихся семей. Но россияне, оказалось, стойко перенесли нахождение дома со своими вторыми половинками.

Правда, и желающих вступить в брак, тоже стало меньше - 33 787 против 56 818 годом ранее. Разница почти в 40 процентов.

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ситуация переломилась 11 мая. К первому этапу снятия ограничений, когда людям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на улице, перешли в 43 регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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