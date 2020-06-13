2020-06-13T16:24:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава считает масочный режим важным элементом профилактики коронавируса

Михаил Мурашко назвал ношение медицинских масок такой же значимой мерой профилактики COVID-19, как социальная дистанция
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Минздрава считает масочный режим важным элементом профилактики коронавирусаГлава Минздрава считает масочный режим важным элементом профилактики коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал назвал масочный режим важным элементом профилактики коронавирусной инфекции. По его словам, и отметил, что, несмотря на улучшение статистики по заболевшим, нельзя отказываться от ношения медицинских масок.

«Ношение медицинских масок или гигиенических в качестве одной из мер профилактики новой коронавирусной инфекции, особенно в общественных местах и транспорте, - очень важный элемент профилактики», - передает ТАСС слова главы Минздрава

По словам Мурашко, ношение защитных масок является такой же значимой мерой профилактики COVID-19, как мытье рук и социальная дистанция. Однако он отметил, что об этих мерах предосторожности также нельзя забывать.

Напомним, ранее министр здравоохранения назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой», но подчеркнул, что в каждом регионе нужно прислушиваться к советам местного штаба по борьбе с распространением заболевания. По его словам, говорить о полной победе над пандемией в стране ещё рано, поэтому необходимо сохранять масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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