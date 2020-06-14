В Атланте начались протесты из-за смерти афроамериканца
В США на на юго-востоке страны, в Атланте, начались протесты из-за убитого при задержании полицейским афроамериканца.
Сообщается, что в демонстрациях участвуют не менее нескольких десятков человек. Акция началась в штате Джорджия.
Также известно, что группа протестующих находится в центре города. Протестующие требуют от властей пресечь чрезмерное применение силы сотрудников правоохранительных органов и обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. Об этом сообщил телеканал CNN.
Кроме всего этого, телеканал заявил, что местные представители правозащитных организаций выступили за отстранение от должности начальника полиции города.
В свою очередь, бюро расследований штата ранее сообщило, что начало разбирательство в связи с произошедшим, когда темнокожий мужчина, которого, как выяснилось уже гораздо позднее, звали Рейшард Брукс, заснул в машине. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Вероятно, испугавшись, полицейский выстрелил в афроамериканца. Темнокожий мужчина был госпитализирован в больницу, где и скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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