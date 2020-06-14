Шеф полиции Атланты ушла в отставку из-за смерти афроамериканца Брукса

14 Июнь 2020 2020-06-14T04:57:20+03:00

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Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за инцидента со смертью афроамериканца Брукса после задержания сотрудниками правоохранительных органов.

По словам мэра города Кейши Лэнс Боттомс, она не считает обоснованным применение огнестрельного оружия полицейскими в данном случае.

- Она самостоятельно решила покинуть занимаемый пост начальника полиции, - сказала Боттомс, пишет ТАСС. Также она отметила, что на данный момент уже приняла отставку Шилдс. Глава города добавила, что это решение вступает в силу незамедлительно.

К слову, теперь исполнять обязанности шефа полиции, пусть и временно, будет Родни Брайант, который ранее являлся заместителем Шилдс. Мэр Боттомс ко всему этому констатировала, что Шилдс, возможно, примет участие в выработке мер по реформированию работы полиции.

Ранее сообщалось, что афроамериканец Брукс был задержан в нетрезвом виде. Ему удалось выхватить у полицейского шокер, в следствии чего получил огнестрельное ранение, от которого и скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU