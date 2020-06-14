Как побороть страх заразиться коронавирусом: советы психолога

14 Июнь 2020 2020-06-14T05:29:17+03:00

Специалист рассказала, чего ни в коем случае нельзя допускать

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Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова рассказала, как побороть страх заразиться коронавирусом.

По ее словам, бояться инфицирования после длительного режима самоизоляции вполне нормально. Для того, чтобы страх стал меньше, а ваш организм сам себе не навредил, следует получше разобраться - чем именно он вызван.

Также не нужно забывать о личной гигиене и использовании средств индивидуальной защиты. Читать новостей о коронавирусе, к слову, можно поменьше.

- Люди также будут испытывать тревогу, связанную с существующей возможностью заразиться. Страх граждан, как потенциальных переносчиков вируса, безусловно, понятен. Главное – не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе, - объяснила эксперт РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU