2020-06-14T06:14:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, что делать для восстановления легких после коронавируса

Пульмонолог объяснил, как протекает реабилитация организма
Юлия КЕКОВА
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Пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, как восстанавливаются легкие после того, как человек переболел коронавирусом.

По словам эксперта, covid-19 мог причинить серьезный урон для организма человека. Самое неприятное это то, что инфекция затрудняет работу дыхательной системы.

На данный момент во всем мире им заразились уже более 7,5 миллионов человек, из которых свыше 3 миллионов выздоровели. В России выздоровевших уже почти 250 тысяч, и у части из них проявились новые проблемы, говорит профессор.

- После коронавируса в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваниях легких. Это бывает обычно после тяжелой формы пневмонии, а также при часто обостряющейся хронической обструктивной болезни легких, при интерстициальных заболеваниях легких. Такие структурные изменения требуют длительного восстановления, - объяснил Карабиненко в эфире радио Sputnik.

Что касается процесса восстановления, то тут важно делать дыхательную гимнастику. Она не противопоказана, но определенно следует проконсультироваться с лечащим врачом и обсудить интенсивность таких занятий.

- Все будет зависеть от индивидуальной способности каждого человека, который переболел инфекцией к структурному восстановлению поврежденного органа. Как это можно улучшить? Это только само со временем может случиться, - рассказал врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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