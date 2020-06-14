Украина заявляет о взятке в размере 5 миллионов долларов за Бурисму, но Байден не при чем

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:00:03+03:00

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В Украине заявили, что кандидат в президенты США Джо Байден и его сын не имеют отношения к взятке, которую предлагали сотрудникам антикоррупционного отдела прокуратуры.

5 миллионов долларов предлагали некие лица за то, чтобы закрыть уголовное производство в отношении руководства энергетической компании Бурисма. Еще один миллион - для чиновника, выступающего в роли посредника.

- Три человека были задержаны, включая одного действующего и бывшего налогового чиновника, по предложению взятки,- сообщил Артем Сытник, глава Украинского национального антикоррупционного бюро, его слова приводит Reuters.

На брифинге для прессы Сытник сообщил - это самый большой размер взятки за всю историю. "Договориться" хотели побыстрее, чтобы успеть завершить уже все уголовные дела к дню рождения главы компании Николая Злочевского и вернуть его обратно в Украину.

Уголовное дело р=открыто в связи с хищением государственных денег. О коррупции в Бурисма говорил Трамп в том самом разговоре с Зеленским, который едва не привел к импичменту. Президент США утверждал, что в деле замешан Джо Байден.

ИСТОЧНИК KP.RU