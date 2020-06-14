Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве могут снять в июле

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:32:46+03:00

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С июля в Москве могут разрешить массовые мероприятия. Об этом заявил в эфире канала "Россия 1" мэр столицы Сергей Собянин. Если случаи заражения продолжат снижаться, а число выздоровевших продолжит расти, то власти могут разрешить театрам и кинотеатрам вновь принимать посетителей, на стадионы пустят зрителей.

- Вообще все последующие разрешения будут связаны с тем, а какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни,- сказал Сергей Собянин.

Ранее он говорил, что несмотря на коронавиурс, необходимо постепенно возвращаться к нормальной жизни с прогулками, кафе, кинотеатрами, спортивными матчами на стадионах. 9 июня в Москве сняли запрет на прогулки, отменили пропуска. Можно заниматься спортом на свежем воздухе, ходить на детские площадки и даже в кафе, правда, пока работают только "веранды".

ИСТОЧНИК KP.RU