Россиян предупредили о второй волне тепла
Арктическое похолодание, ставшее причиной дождей, уходит из центральной части России
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В центральную часть России возвращается жара. Синоптики предупреждают о "новой волне тепла". Первая была в начале июня. Позже пришло арктическое похолодание, вместе с циклоном часть страны накрыли дожди с грозами. В Москве выпало четыре ведра воды на квадратный метр.
- По расчетам, до пятницы будет такая жаркая погода. Очередная волна тепла. Погода жаркая, без осадков, малооблачно,- сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ИСТОЧНИК KP.RU