Россиян предупредили о второй волне тепла

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:07:42+03:00

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В центральную часть России возвращается жара. Синоптики предупреждают о "новой волне тепла". Первая была в начале июня. Позже пришло арктическое похолодание, вместе с циклоном часть страны накрыли дожди с грозами. В Москве выпало четыре ведра воды на квадратный метр.

- По расчетам, до пятницы будет такая жаркая погода. Очередная волна тепла. Погода жаркая, без осадков, малооблачно,- сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ИСТОЧНИК KP.RU