Чтобы не стать "рабом" гаджета: Эксперты сказали, сколько детям можно сидеть за компьютером
Эксперты рассказали, сколько детям можно сидеть за компьютером. Опасность не только во вреде здоровью - зрению, осанке, но и в зависимости. Дети очень быстро замещают прочие интересы, такие как спорт, прогулки с друзьями, хобби, на видеоигры, социальные сети.
- Нагрузки должны чередоваться паузами, желательно с физической активностью. Это необходимо, чтобы дети не превращались в "рабов" гаджетов,- сказала в эфире Радио "Комсомольская правда" заведующая лабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Степанова.
Младшим школьникам, в возрасте от 6-12 лет допустимо проводить за компьютером и другими гаджетами до 2 часов в день.
Время максимальной "экранной активности" для детей с 12 до 18 лет - не больше четырех часов в день.
- Отмечу, что это именно суммарная активность, предусматривающая и учебу, и досуг,- сказал Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений.
ИСТОЧНИК KP.RU