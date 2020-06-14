Чтобы не стать "рабом" гаджета: Эксперты сказали, сколько детям можно сидеть за компьютером

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:39:05+03:00

Младшим школьникам за монитором можно проводить не больше двух часов в день Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

"Разрешенное время" у монитора должно включать как учебу, так и досуг

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Эксперты рассказали, сколько детям можно сидеть за компьютером. Опасность не только во вреде здоровью - зрению, осанке, но и в зависимости. Дети очень быстро замещают прочие интересы, такие как спорт, прогулки с друзьями, хобби, на видеоигры, социальные сети.

- Нагрузки должны чередоваться паузами, желательно с физической активностью. Это необходимо, чтобы дети не превращались в "рабов" гаджетов,- сказала в эфире Радио "Комсомольская правда" заведующая лабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Степанова.

Младшим школьникам, в возрасте от 6-12 лет допустимо проводить за компьютером и другими гаджетами до 2 часов в день.

Время максимальной "экранной активности" для детей с 12 до 18 лет - не больше четырех часов в день.

- Отмечу, что это именно суммарная активность, предусматривающая и учебу, и досуг,- сказал Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений.

ИСТОЧНИК KP.RU