2020-06-14T11:39:05+03:00
Общество

Чтобы не стать "рабом" гаджета: Эксперты сказали, сколько детям можно сидеть за компьютером

"Разрешенное время" у монитора должно включать как учебу, так и досуг
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Младшим школьникам за монитором можно проводить не больше двух часов в деньМладшим школьникам за монитором можно проводить не больше двух часов в деньФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Эксперты рассказали, сколько детям можно сидеть за компьютером. Опасность не только во вреде здоровью - зрению, осанке, но и в зависимости. Дети очень быстро замещают прочие интересы, такие как спорт, прогулки с друзьями, хобби, на видеоигры, социальные сети.

- Нагрузки должны чередоваться паузами, желательно с физической активностью. Это необходимо, чтобы дети не превращались в "рабов" гаджетов,- сказала в эфире Радио "Комсомольская правда" заведующая лабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Степанова.

Младшим школьникам, в возрасте от 6-12 лет допустимо проводить за компьютером и другими гаджетами до 2 часов в день.

Время максимальной "экранной активности" для детей с 12 до 18 лет - не больше четырех часов в день.

- Отмечу, что это именно суммарная активность, предусматривающая и учебу, и досуг,- сказал Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У трети российских школьников нашли проблемы со зрением после дистанционного обучения
Чтобы не стать "рабом" гаджета: Эксперты сказали, сколько детям можно сидеть за компьютером
Более трети школьников во время самоизоляции сидели за компьютерами по семь часов в день
Эксперт рассказал об опасности электронных досок в школе
Россиян предупредили о второй волне тепла
В России от коронавируса умерли 119 человек за сутки
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на пять дней раньше
Молдавские военные отправились в Россию на Парад Победы
Американец порубил мечом 65 киви за минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ученый оценил возможность заражения коронавирусом в бассейне
В Москве 2133 человека вылечились от коронавируса
Началось освящение главного храма Минобороны
В Лондоне памятник Черчиллю закрыли коробом после призывов протестующих снести статую
Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве могут снять в июле
В Роспотребнадзоре объяснили, как по одному только виду определить вкус клубники
Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса
В Гонконге 10 человек пострадали из-за обрушения на химпредприятии
Украина заявляет о взятке в размере 5 миллионов долларов за Бурисму, но Байден не при чем
Жириновский предложил установить в России зарплатный стандарт
Сестра Ким Чен Ына угрожает Южной Корее «трагической сценой» с военными
Последние новости на утро 14 июня 2020: с 1 июля в России повысят пенсии
Эксперт рассказал, что нельзя делать при получении кредита
Число жертв взрыва автоцистерны в Китае возросло до 19 человек
Врач рассказал, что делать для восстановления легких после коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 14 июня 2020 года увеличилось до 3 281 человека