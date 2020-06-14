Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:46:29+03:00

Больше всего венецианцев возмущает, что будут "пачкать" воду в каналах

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В Венеции проходят протесты. Правда, волна Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") до Италии, если о докатилась из США, то к этой теме венецианцы остались относительно ранодушны. Им не до вопросов расизма, когда вода в местных каналах вот-вот начнет снова "пачкаться".

Жители города не хотят, чтобы к ним приходили теплоходы с иностранцамиФото: REUTERS

Многомесячный карантин и закрытие границ привели к тому, что вода вновь стала прозрачной. Природа очистилась настолько, что венецианцы больше не хотят видеть в городе туристов, а еще больше корабли и теплоходы, на которых иностранцы к ним прибывают:

Вокруг канала Риальто посетители заполнили аллеи Города Дожей, и знаменитые гондолы снова возят туристов, сообщает Euronews.

Италия сняла большую часть блокировки в маеФото: REUTERS

Активисты вышли к берегу с плакатами против наплыва туристов.

Кстати, такие акции они устраивают не первый раз. В 2016 году группа активистов уже бунтовала. Тогда венецианцы жаловались, что людей в городе так много, что по тротуарам даже с трудом удается протиснуться человеку с сумкой на колесиках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767130" frameborder="0"></iframe> Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой.

ИСТОЧНИК KP.RU