Жители Венеции протестуют против вернувшихся в город туристов
В Венеции проходят протесты. Правда, волна Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") до Италии, если о докатилась из США, то к этой теме венецианцы остались относительно ранодушны. Им не до вопросов расизма, когда вода в местных каналах вот-вот начнет снова "пачкаться".
Жители города не хотят, чтобы к ним приходили теплоходы с иностранцамиФото: REUTERS
Многомесячный карантин и закрытие границ привели к тому, что вода вновь стала прозрачной. Природа очистилась настолько, что венецианцы больше не хотят видеть в городе туристов, а еще больше корабли и теплоходы, на которых иностранцы к ним прибывают:
Вокруг канала Риальто посетители заполнили аллеи Города Дожей, и знаменитые гондолы снова возят туристов, сообщает Euronews.
Италия сняла большую часть блокировки в маеФото: REUTERS
Активисты вышли к берегу с плакатами против наплыва туристов.
Кстати, такие акции они устраивают не первый раз. В 2016 году группа активистов уже бунтовала. Тогда венецианцы жаловались, что людей в городе так много, что по тротуарам даже с трудом удается протиснуться человеку с сумкой на колесиках.
Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой.
ИСТОЧНИК KP.RU