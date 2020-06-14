2020-06-14T19:00:00+03:00
Общество

Отелям не рекомендуют заселять в номера не контактирующих друг с другом людей

Роспотребнадзор дал гостиницам рекомендации по заселению постояльцев
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роспотребнадзор дал гостиницам рекомендации по заселению постояльцевРоспотребнадзор дал гостиницам рекомендации по заселению постояльцевФото: Евгения ГУСЕВА
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Роспотребнадзор рекомендует гостиницам не заселять в номера людей без семейных связей и не контактирующих друг с другом в обычной жизни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного. То есть рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования», - говорится в пояснении Роспотребнадзора.

Как писал сайт kp.ru, ранее рекомендации Роспотребнадзора о “преимущественно семейном” заселении в номера вызвали бурное обсуждение в Сети. При этом многие даже подумали, что придется «отчитываться» и «докладывать» в ведомство, если отдыхать приехали люди, официально узами не соединенные. Однако в рекомендациях нет ни слова о проверке документов, а также о необходимости передавать отмели какие-либо доклады и отчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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