«Это чересчур»: русский голос Сквидварда прокомментировал «каминг-аут» Губки Боба

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:14:17+03:00

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Народный артист России Иван Агапов, который является русским голосом персонажа мульфильма «Губка Боб квадратные штаны» Сквидварда, отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала.

«Теоретически каждый может домыслить все что угодно, но когда я смотрел мультик, у меня не возникало таких ассоциаций», - признался он, комментируя произошедшие изданию «Газета.ру».

Агапов отметил, что внедрять идеологию ЛГБТ-сообщества в детский мультфильм - «это чересчур», а также решил провести аналогию с советскими мультфильмами.

«Если бы они не сделали этого заявления, в моих мозгах этого бы не возникло — не знаю, как в детских. Если сейчас сделать, что, допустим, Винни-Пуха и Пятачка тоже связывали какие-то отношения, то - если отмотать - можно сказать: «Ах, вот оно что». Но в принципе нормальный и здравый человек как-то об этом особо не догадывается», — добавил он.

Напомним, в честь Pride Month, месяца защиты прав сексменьшинств, представители детского телеканала Nickelodeon решили сделать «каминг-аут» своих героев. Частью ЛГБТ-сообщества оказался не только Губка Боб, но и Швоз Швартс из «Опасного Генри», а также главная героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре».

ИСТОЧНИК KP.RU