Иммунолог оценил вероятность второй волны коронавируса

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:29:18+03:00

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Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, в том числе, ковидовских, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о вероятности второй волны эпидемии коронавирусной инфекции, а также необходимости карантинных мер.

«Что касается новой волны, сейчас она вряд ли случится, потому что снижается контагиозность возбудителя, наблюдается сама локализация инфекции, меньше вовлеченность передачи инфекции», - заявил специалист, но отметил, что есть «уязвимая группа людей, у которых есть предрасположенность к достаточно тяжелым течениям респираторных инфекций и им нужно быть осторожными».

Викулов также прокомментировал карантинные меры, связанные с ношением масок в местах скопления людей, в таких, как торговые центры, магазины, аптеки и метро. По его словам, такие предосторожности «в определенной степени имеют смысл именно с точки зрения последующей передачи». Кроме того, инфекционист обратил особое внимание на тех, кто контактировал с больными.

«Безусловно, все, кто контактировал, должны проходить соответствующее обследование, чтобы убедиться, что они не принесут домой возбудителя», - подчеркнул он.

Напомним, некоторые ученые считают, что вторую волну коронавируса стоит ждать осенью, причем к коронавирусу присоединится сезонный грипп. Накануне Вирусолог рассказал, как подготовиться к этому периоду.

ИСТОЧНИК KP.RU