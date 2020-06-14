2020-06-14T21:46:15+03:00
Общество

Психиатр Минздрава рассказал, увеличилось ли число самоубийств во время пандемии

В эфире Радио «Комсомольская правда» Зурабом Кекелидзе назвал причину увеличения случаев домашнего насилия на карантине
Анастасия ПЛЕШАКОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Психиатр Минздрава рассказал, увеличилось ли число самоубийств во время пандемииПсихиатр Минздрава рассказал, увеличилось ли число самоубийств во время пандемииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Руководитель «НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского», главный внештатный психиатром Минздрава России Зураб Кекелидзе в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как карантинные меры, в том числе запрет выходить на прогулки, отразились на психическом состоянии людей и могло ли это повлиять на статистику самоубийств.

«Самоубийств не стало больше, но это пока лишь моё предположение. Более точная статистка появится позже. Родственники людей, у которых уже были суицидальные мысли или эпизоды, их лечащие врачи за ними наблюдают», - рассказал он.

По его словам, люди другу к другу «стали более внимательны в последние месяцы» и стараются больше друг друга поддерживать, а также чаще видятся, поскольку находятся не на работе, а дома в самоизоляции. «Этот фактор тоже сыграл свою положительную роль», - отметил специалист.

Психиатр также назвал причину увеличения случаев домашнего насилия на карантине. Кекелидзе считает, что речь идет не об агрессии, а следствие внутреннего напряжения.

«Наше общество не антагонистично. Но уже очевидно, что в период карантина возрастает количество случаев домашнего насилия. Когда мы живем обычной жизнью, мы видимся не так часто со своими близкими», - заявил эксперт.

Кекелидзе назвал главным условием хорошего сожительства «выработать удобный распорядок дня для каждого, включая детей». Он рекомендует всем вместе сесть за одним столом и найти определённую модель общения на весь день, где не должно быть ущемления ничьих интересов. «Нельзя относиться снисходительно к желаниям или просьбам своих близких, нужно постараться прислушаться и понять их», - заключи психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главный внештатный психиатр Минздрава рассказал, как пандемия повлияла на психику россиян

Зураб Кекелидзе - о том, насколько более агрессивными стали люди в условиях режима самоизоляции [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве ежедневно штрафуют до 70 предприятий за несоблюдение правил по коронавирусу
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,8 млн
Эмманюэль Макрон объявил о «первой победе» над коронавирусом
Психиатр Минздрава рассказал, увеличилось ли число самоубийств во время пандемии
Владимир Путин написал статью о Второй Мировой войне
Ученые сообщили об угрозе развития опасной болезни из-за коронавируса
Стало известно, когда Египет откроет международное авиасообщение
Военные США пытались следить за погружением беспилотника «Витязь» в Марианскую впадину
Иммунолог оценил вероятность второй волны коронавируса
«Это чересчур»: русский голос Сквидварда прокомментировал «каминг-аут» Губки Боба
Места с высоким риском заражения коронавирусом назвали эксперты
США вернутся к нормальной жизни только через год, уверен инфекционист
Киев намерен использовать «наступательную дипломатию» для урегулирования в Донбассе
Отелям не рекомендуют заселять в номера не контактирующих друг с другом людей
На востоке Турции произошло землетрясение: пострадали три человека
Во время акции протеста в Атланте неизвестные застрелили двух человек
Стало известно, когда Испания откроет границы со странами Шенгена
Израиль приступил к «практическим шагам» по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Неожиданный каминг-аут: Губка Боб оказался геем