Психиатр Минздрава рассказал, увеличилось ли число самоубийств во время пандемии

14 Июнь 2020 2020-06-14T21:46:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель «НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского», главный внештатный психиатром Минздрава России Зураб Кекелидзе в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как карантинные меры, в том числе запрет выходить на прогулки, отразились на психическом состоянии людей и могло ли это повлиять на статистику самоубийств.

«Самоубийств не стало больше, но это пока лишь моё предположение. Более точная статистка появится позже. Родственники людей, у которых уже были суицидальные мысли или эпизоды, их лечащие врачи за ними наблюдают», - рассказал он.

По его словам, люди другу к другу «стали более внимательны в последние месяцы» и стараются больше друг друга поддерживать, а также чаще видятся, поскольку находятся не на работе, а дома в самоизоляции. «Этот фактор тоже сыграл свою положительную роль», - отметил специалист.

Психиатр также назвал причину увеличения случаев домашнего насилия на карантине. Кекелидзе считает, что речь идет не об агрессии, а следствие внутреннего напряжения.

«Наше общество не антагонистично. Но уже очевидно, что в период карантина возрастает количество случаев домашнего насилия. Когда мы живем обычной жизнью, мы видимся не так часто со своими близкими», - заявил эксперт.

Кекелидзе назвал главным условием хорошего сожительства «выработать удобный распорядок дня для каждого, включая детей». Он рекомендует всем вместе сесть за одним столом и найти определённую модель общения на весь день, где не должно быть ущемления ничьих интересов. «Нельзя относиться снисходительно к желаниям или просьбам своих близких, нужно постараться прислушаться и понять их», - заключи психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главный внештатный психиатр Минздрава рассказал, как пандемия повлияла на психику россиян

Зураб Кекелидзе - о том, насколько более агрессивными стали люди в условиях режима самоизоляции [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU