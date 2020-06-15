Главный пульмонолог Минздрава: Россияне не совсем правильно поняли отмену режима самоизоляции

15 Июнь 2020 2020-06-15T02:19:34+03:00

Пока самый действенный способ не заболеть – избегать контактов по возможности, держать дистанцию в 1,5-2 метра, носить маски и перчатки Фото: Иван МАКЕЕВ

Если люди начнут сейчас ходить друг к другу в гости и собираться большими группами, может начаться новая вспышка коронавируса

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Многие россияне «не совсем правильно» поняли отмену режима самоизоляции и других мер, принятых ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, считает главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По его словам, смягчение карантинных мер некоторые восприняли как разрешение контактировать с большим кругом людей, однако пока не увеличивать число контактов не стоит. Если наши сограждане начнут сейчас ходить друг к другу в гости и собираться большими группами во время прогулок или занятия спортом, в стране может начаться новая вспышка COVID-19.

«Снятие ограничений может привести к росту контактов между людьми и, как следствие, к новым вспышкам заболеваемости», - сказал эксперт, отметив, что, «к большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя».

Специалист также пояснил, что пока все должны соблюдать меры предосторожности: держать социальную дистанцию в полтора–два метра, носить маски, а в помещениях – и перчатки. Это позволит снизить риск возобновления роста заболеваемости. Комментарий пульмонолога приводит пресс-служба Минздрава.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки COVID-19 в России зафиксировано 528964 случая заражения, за минувший день медики выявили 8835 новых инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU