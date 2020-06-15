2020-06-15T02:48:43+03:00
Коронавирус Covid-19

С 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение

Авиакомпании Незалежной уже начали продавать билеты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украина возобновляет приостановленное из-за пандемии коронавируса COVID-19 международное авиасообщениеУкраина возобновляет приостановленное из-за пандемии коронавируса COVID-19 международное авиасообщениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 15 июня, Украина возобновляет приостановленное из-за пандемии коронавируса COVID-19 международное авиасообщение, авиакомпании соседней страны уже начали продавать билеты на рейсы в некоторые страны.

Однако пока число направлений ограничено: украинцы смогут отправиться только в те государства, которые тоже уже открыли небо для зарубежных самолетов и готовы принимать иностранных туристов, в частности, – в США, Турцию, Албанию и Британию. Кроме того, некоторым прилетевшим в Незалежную иностранцам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране вылета, придется провести пару недель на карантине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, отметив, что «прерогатива в открытии границ остается для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией».

«Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защита наших граждан остаются в приоритете», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 12 июня украинский кабмин изменил требования для въезда на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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