2020-06-15T05:32:07+03:00
В мире

На Украину возвращаются военные инструкторы из Канады

В общей сложности в Незалежную прибудут 140 канадских военнослужащих
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На Украину возвращаются военные инструкторы из КанадыНа Украину возвращаются военные инструкторы из КанадыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украину возвращаются военные инструкторы из Канады, чтобы продолжить обучение солдат и офицеров украинской армии (ВСУ), передает телеканал CBC со ссылкой на канадское министерство национальной обороны.

В Минобороны уточнили, что в общей сложности в Незалежную прибудут 140 канадских военнослужащих. Сначала прилетят 90 инструкторов, которым придется провести пару недель на карантине, и только после этого они смогут приступить к тренировкам украинских военных. Позже на Украину прибудут еще 50 канадцев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые обучают солдат и офицеров ВСУ. Тренировочная база канадцев находится на Яворовском полигоне во Львовской области. В марте прошлого года Канада продлила свою «миссию» до 31 марта 2022-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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