Как возвращаться к тренировкам после самоизоляции: Тренер рассказал о правиле "50 процентов"

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:46:53+03:00

За три месяца домашней блокировки человек мог потерять до 30 процентов "аэробной производительности тела"

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Возвращаться в режим активных тренировок россиянам советуют, придерживаясь правила "50 процентов". Фитнес-тренер Лев Гончаров заявил, что за время трехмесячной изоляции человек мог потерять до 30 процентов "аэробной производительности тела". Это не мышцы в чистом виде, а выносливость организма. Она увеличивается от тренировки к тренировке, поэтому мы может с каждым разом поднимать число "подходов" или удлинять дистанции для бега.

Поэтому за три месяца сидения дома, даже если вы периодически выполняли короткие физкультурные комплексы дома, эта способность снизилась - брать прежние нагрузки уже нельзя.

- Это значит... первую тренировку нужно провести с нагрузкой 50% от того, что было. Например, человек на последней тренировке в фитнес-клубе отжимался 10 раз, то начинать первую тренировку надо с 5 раз. Первая тренировка – 50%, вторая – 70%, третья – 80%, а дальше как пойдет, – пояснил в комментарии Sputnik Лев Гончаров.

Масочный режим не отменили, но медики предупреждают - бегать в маске опасно, она создает искусственную дыхательную недостаточность. Лучше держать дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU