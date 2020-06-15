Пекин заявил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина заявили об очень высоком риске распространения коронавируса после того, как зафиксированы новые случаи заражения на крупнейшем рынке рынке Синьфади. Работников рынка начали тестировать на новую инфекцию, у многих нашли заболевание. 12 июня рынок закрыли. Из-за этой вспышки в регионе ввели военное положение.
Риск распространения болезни очень высокий из-за высокой плотности населения и мобильности популяции, сообщает South China Morning Post.
Рынок считается самым большим в Пекине, занимает 107 гектаров. Отсюда поступают продукты в северные провинции. Число инфицированных на рынке достигло 79. Два случая зарегистрированны в провинции Ляонин, три в соседней провинции Хэбэй, тоже были связаны с рынком.
Вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань призвал к "твердым и решительным мерам".
ИСТОЧНИК KP.RU