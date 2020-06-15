Пекин заявил об очень высоком риске распространения коронавируса

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:59:21+03:00

Опасность в большой мобильности работников рынка, они развозили товары в северные районы и могли заразить других людей Фото: REUTERS

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Власти Пекина заявили об очень высоком риске распространения коронавируса после того, как зафиксированы новые случаи заражения на крупнейшем рынке рынке Синьфади. Работников рынка начали тестировать на новую инфекцию, у многих нашли заболевание. 12 июня рынок закрыли. Из-за этой вспышки в регионе ввели военное положение.

Риск распространения болезни очень высокий из-за высокой плотности населения и мобильности популяции, сообщает South China Morning Post.

Рынок считается самым большим в Пекине, занимает 107 гектаров. Отсюда поступают продукты в северные провинции. Число инфицированных на рынке достигло 79. Два случая зарегистрированны в провинции Ляонин, три в соседней провинции Хэбэй, тоже были связаны с рынком.

Вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань призвал к "твердым и решительным мерам".

ИСТОЧНИК KP.RU