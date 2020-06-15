2020-06-15T09:00:46+03:00
В мире

Нельзя фотошопить историю: Джонсон пообещал защищать статую Черчилля «до последнего вздоха»

Активисты хотят снести памятник и обвиняют Черчилля в расизме
Юлия САЛЬНИКОВА
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Джонсон назвал своего предшественника на посту премьера героемДжонсон назвал своего предшественника на посту премьера героемФото: REUTERS
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Британский премьер Борис Джонсон пообещал сопротивляться попытке снести памятник Уинсону Черчиллю "до последнего вздоха".

Активисты движения против расизма призывают снести монумент министру военного времени на Парламентской площади. Чтобы защитить статую, власти закрыли ее коробом. Но люди по-прежнему собираются вокруг, кто-то написал на щитах, защищающих монумент - "не открывать - расист внутри".

- Верх безумия обвинять лидера военного времени - дважды бывшего премьер-министром - в расизме после того, как он привел Великобританию к победе над фашизмом во Второй мировой войне,- приводит слова Джонсона Daily Mail.

Премьер заявил, что невозможно "фотошопить" историю. Прошлое с колониализмом и эксплуатацией должно просвещать детей, чтобы новое поколение знало о противоречивых событиях, чтобы делали выводы.

Борис Джонсон считает, нужно обратиться к настоящему, а не искть врагов в прошлом.

- Черчилль был героем, и я ожидаю, что я не одинок в том, что буду сопротивляться с каждым вздохом в моем теле любой попытке убрать эту статую с площади Парламента, и чем скорее будет снята его защитная коробка, тем лучше.

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Памятник Черчиллю в Лондоне закрыли коробкой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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