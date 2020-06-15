В гостиничной ассоциации рассказали, как будут принимать неженатых туристов

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:21:07+03:00

В один номер смогут заселиться как влюбленные пары, так и просто друзья

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Открывающиеся постепенно российские отели и гостиницы должны соблюдать все требования Роспотребнадзора, в частности, заселять в номера по одному, на пляже расставлять шезлонги на безопасной дистанции. Однако сейчас требования к отелем постепенно начали смягчать.

Если изначально в одном номере можно было заселить только членов семьи, то сейчас разрешается также селить вместе незарегистрированные пары или просто друзей. Об этом рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

«Может заехать пара, необязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они должны быть в одном номере. Вместе в одном номере могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом», - цитирует эксперта «Российская газета».

Отмечается также, что во время отдыха на пляже надевать маски и перчатки будет не нужно. А вот соблюдать социальную дистанцию все-таки придется. Нарушителям будет грозить штраф.

Напомним, ранее ситуацию с расселением в номерах также прокомментировал отельер Александр Седухин. Он отметил, что на штамп в паспорте большого внимания обращаться не будут.

Добавим, на сегодняшний день в мире насчитывается уже почти 8 миллионов заболевших коронавирусом. Однако в большинстве стран ситуация постепенно улучшается, а ограничительные меры смягчаются, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU