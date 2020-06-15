Специалисты Минздрава поедут в три региона России для помощи в борьбе с коронавирусом

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:12:35+03:00

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Врачи Минздрава помогут бороться с коронавиурсам медикам из регионов, где ситуацию с эпидемией пока переломить не удалось. Таких регионов три.

- Завтра планируется выезд специалистов в Амурскую область, также мы направляем совместно с Башкирией федеральных и региональных специалистов в Карачаево-Черкесию. Мы направляем специалистов на Камчатку, - сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

В Карачаево-Черкесии бригада будет работать под руководством заместителя министра здравоохранения. Задач у прибывших из столицы врачей несколько - помощь непосредственно самим зараженным, а также маршрутизация, то есть распределение потоков пациентов.

В России пройден пик заболеваемсти, он пришелся на 11 мая. Жителей продолжают тестировать на антитела, это исследование показывает, есть ли иммунитет к инфекции. Оказалось, что у каждого седьмого россиянина есть антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU