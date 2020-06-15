Путин сравнил с войной ситуацию с пандемией

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:48:54+03:00

Российский лидер отметил, что тогда за считанные недели запустили производство танков, а сегодня власти должны работать еще лучше [видео]

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Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию с пандемией коронавирусной инфекцией с войной. Российский лидер напомнил, что тогда за считанные недели запустили производство танков, однако, по его словам, сегодня власти должны работать еще лучше.

Такое сравнение глава государства сделал, когда к нему с благодарностью за большое количество программ поддержки, запущенных в кратчайшие сроки, обратился директор ООО «Спортивный клуб "Альбатрос"» Сергей Беланов.

«За несколько недель вывезли все промышленные предприятия почти из европейской части и с ходу в поле запустили производство и уже танки поставляли на фронт. Поэтому в наших-то условиях мы обязаны это сделать и работать еще лучше», - сказал российский лидер и поблагодарил гендиректора за оценку проделанной работы

Напомним, на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, глава государства также сообщил, что России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии коронавируса для экономики и социальной сферы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785035" frameborder="0"></iframe> Путин сравнил ситуацию с пандемией с войной.

ИСТОЧНИК KP.RU