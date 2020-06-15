«Арктический фронт собьет высокие температуры»: Синоптик рассказал, надолго ли в Москву пришла жара

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:09:40+03:00

В эфире радио "Комсомольская правда" Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе установится относительно комфортная погода

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На этой неделе в Центральную Россию вновь вернется жара. По прогнозам синоптиков, в некоторые дни температура поднимется до 30 градусов. Самыми жаркими днями обещают быть среда и четверг, когда термометр покажет 29-31 градус.

- Ожидается переменная облачность, практически без осадков, какие-то небольшие локальные дожди возможны, но это не считается. И температура будет в дальнейшем подниматься – ночью до 13-18 градусов, днем – 25-30, не выше, то есть не изнуряющая жара, в принципе вполне себе комфортно, - рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио "Комсомольская правда".

Однако теплая погода продлится недолго. Уже в воскресенье, 21-го июня, Центральную Россию настигнет арктический фронт, который собьет высокие температуры. Тогда столбики термометров опустятся до 20-25 градусов днем и 10-15 - ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU