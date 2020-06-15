2020-06-15T18:10:29+03:00
Происшествия

Видео стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте появилось в сети

Возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Видео стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте появилось в сетиВидео стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте появилось в сети
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве возле гостиницы «Салют» по полицейским.

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел в понедельник, 15 июня, когда сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Как сообщают в Министерстве внутренних дел, в этот момент шедший мимо мужчина открыл на ним огонь, предположительно из травматического оружия.

По последним данным ранения получили двое полицейских и один гражданский. В МВД отмечают, что раненым правоохранителям удалось задержать стрелка. На данный момент место стрельбы на Ленинском проспекте оцеплено. На месте происшествия работают сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета.

В Следственном комитете сообщили, что по данному факту возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Видео с места стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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