Немецкий посол напомнила США причину нахождения американских войск в ФРГ

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:57:52+03:00

В США вывели войска после отказа Меркель участвовать в саммите "большой семерки", но уверяют - причиной стало не это Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Посол Германии напомнила США, зачем нужны американские войска в ФРГ. Заявление последовало после вывода американских военных из Германии по решению президента Дональда Трампа.

Он приказал сократить численность военных в этой стране - 9,5 тысяч солдат уйдут с территории ФРГ, часть вернется домой, еще часть направят в другие страны.

- Американские войска находятся там не для защиты Германии, - приводит слова гпосла Германии в США Эмили Хабер Reuters. - Они находятся там для защиты трансатлантической безопасности. Кроме того, они размещены там для обеспечения американского военного присутствия в Африке, в Азии.

Решение о выводе войск, уверяют в Пентагоне, никак не связано с недовольством Трампа от отказа Ангелы Меркель - она отклонила приглашение американского лидера на саммит "большой семерки" из-за распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU