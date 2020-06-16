Какие ограничения сняли в Москве с 16 июня 2020: Заработали летние веранды кафе и музеи
Москва с 16 июня переходит на новый этап снятия блокировки по коронавиурсу. Со вторника открываются летние веранды кафе и ресторанов, музеи и стоматологии. Такое решение в связи со снижением числа зараженных и ростом числа выздоровевших принял мэр Москвы Сергей Собянин.
- Держать бесконечно людей взаперти также невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса – просто нецелесообразно. Даже с учетом возможного, но – как я надеялся – некритичного роста заболеваемости. Но вышло даже лучше! - сказано в обращении Собянина на его сайте.
С 16 июня открываются:
- Летние веранды кафе и ресторанов;
- Стоматологии (раньше оказывали только экстренную помощь);
- Библиотеки, музеи, выставочные залы, зоопарки;
- Риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства для бизнеса;
- Стадионы - разрешены спортивные мероприятия, но численность зрителей не должна превышать 10 процентов от числа мест на трибунах.
В столице для лечения пациентов с коронавиурсом применяют технологию плазмотерапии, причем планируется увеличить количество таких процедур. Заготовлено более 680 литров плазмы от доноров.
ИСТОЧНИК KP.RU