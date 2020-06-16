Какие ограничения сняли в Москве с 16 июня 2020: Заработали летние веранды кафе и музеи

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:20:30+03:00

Пока посещать кафе можно только на уличных верандах, в помещения не пускают Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве с 16 июня перешли к новому этапу снятия блокировки

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Москва с 16 июня переходит на новый этап снятия блокировки по коронавиурсу. Со вторника открываются летние веранды кафе и ресторанов, музеи и стоматологии. Такое решение в связи со снижением числа зараженных и ростом числа выздоровевших принял мэр Москвы Сергей Собянин.

- Держать бесконечно людей взаперти также невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса – просто нецелесообразно. Даже с учетом возможного, но – как я надеялся – некритичного роста заболеваемости. Но вышло даже лучше! - сказано в обращении Собянина на его сайте.

С 16 июня открываются:

- Летние веранды кафе и ресторанов;

- Стоматологии (раньше оказывали только экстренную помощь);

- Библиотеки, музеи, выставочные залы, зоопарки;

- Риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства для бизнеса;

- Стадионы - разрешены спортивные мероприятия, но численность зрителей не должна превышать 10 процентов от числа мест на трибунах.

В столице для лечения пациентов с коронавиурсом применяют технологию плазмотерапии, причем планируется увеличить количество таких процедур. Заготовлено более 680 литров плазмы от доноров.

ИСТОЧНИК KP.RU