2020-06-16T08:51:21+03:00
Экономика

Россияне задолжали по кредиткам рекордные 139 млрд рублей

Кредитные каникулы и рассрочки платежей становятся все более популярными
Елена АКИМОВА
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Россияне задолжали по кредиткам рекордную суммуРоссияне задолжали по кредиткам рекордную суммуФото: Анастасия Осипова
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Россияне активно пользуются кредитными картами. В период с января по май прирост объем задолженности по данному банковскому продукту составил 11 процентов. Это в 110 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные озвучили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс».

Объем плохих долгов установил настоящий рекорд. На начало 2020 года объем просрочки по таким займам составлял 125,2 млрд рублей, В мае показатель увеличился до 139 млрд рублей.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев полагает, что увеличение показателя напрямую связано с коронавирусом. Многие остались без дохода и тратили деньги банка на жизнь. Опасаясь, что ситуация будет еще хуже, люди стараются сэкономить на платежах. Мало кто задумывается, что любая просрочка сопровождается штрафами, ни о какой экономии речи быть не может.

Финансовый маркетплейс Юником24 проанализировал траты по кредитным картам, оказалось, что больше трети лимита тратили на продукты, бензин, товары первой необходимости. Раньше больше трети лимита заемщики собирались потратить на продукты, бензин и товары первой необходимости. Раньше на эти цели уходило 20–25% от лимита карты.

В топ-30 банков по размеру активов подтверждают проблемы с ростом задолженности по кредитным картам. Большинство отмечают, что клиенты обращаются за кредитными каникулами или просят рассрочку, пишет газета «Известия».

Ранее эксперт назвал способы удачного получения кредита в банках. Существует несколько приемов, которые повысят шансы заемщика в глазах сотрудников кредитного учреждения, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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