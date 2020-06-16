Ученые заявили, что дети лучше переносят коронавирус, потому что часто болеют
Ученые считают, что дети лучше справляются с коронавирусом, потому что их организм "приучен" бороться с вирусами. Простуды в юном возрасте - частое дело. А значит, Т-клетки лучше подготовлены к борьбе с коронавирусами. Ведь COVID-19 - одна из форм коронавируса, другие распространены в мире, и дети заражаются им часто особенно в сезон простуд.
- Существует интересное предположение, что у многих людей в группах молодого или среднего возраста могут быть Т-клетки, которые уже могли встречаться с коронавирусами,- приводит слова профессора Джона Белла из Оксфордского университета Daily Mail.
Коронавирусы вызывают до 30 процентов всех простудных заболеваний.
Это дает защиту от патогена. Иммунная система взрослых реагирует иначе. Разница в том, что дети болеют до 12 раз в год простудой, а взрослые в среднем не больше четырех. Если чаще, то это повод обратиться к врачу.
Также ученые из Оксфордского университета заявляют - иммунитет к коронавиурсу нового типа может длиться до 17 лет. Больше половины, 70 процентов зараженных, могут не чувствовать симптомы.
Ранее американские врачи заявили о возможном новом симптоме коронавируса у детей - Синдроме Кавасаки, который привел уже к летальным случаям.
ИСТОЧНИК KP.RU